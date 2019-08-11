〈觀察〉鋼廠三利多助營運回溫 後續關注三逆風干擾

鋼價近期築底反彈，隨著時序進入用鋼旺季，加上鐵礦砂價格大幅修正，鋼廠營運可望回溫，不過需關注三大利空因子，包含原料價格維持高檔，鋼廠生產成本有壓、鐵礦石價格走弱不利鋼價支撐、及人民幣走貶影響中國內需，中國廠商恐增加外銷彌補營運，均成逆風不確定。

即將邁入用鋼旺季，中國也將進入冬季限產，陸鋼廠心態上普遍希望鋼價能有支撐，因此各家皆看好鋼價走勢，中鴻看好盤價漲勢可望延續至 9、10 月，中鋼也正向看待第 4 季盤價「樂觀其成」。

再者，近來鐵礦砂在巴西淡水河谷、澳洲必和必拓復產下，供應回升，鐵礦石價格上週天天下跌，單周大跌 14%，價格可能持續修正，配合鋼價反彈，估將有利鋼廠第 4 季獲利表現。

不過，業界人士分析，雖然鐵礦砂價格大幅下滑，但與去年相比，目前價格依舊高檔，另外，中國受貿易戰衝擊，增添經濟成長放緩、用鋼需求下滑等疑慮，在人民幣走貶有利出口下、陸鋼廠可能會趁機提高外銷比重，恐影響國內業者銷售，成鋼廠不利因素。

從另一角度來看，鋼價目前可獲支撐，一大原因是因為煉鋼原料價格上漲，不過隨著鐵礦砂價格大幅回落，在需求未顯著成長，鋼價恐失去支撐而下滑，反不利鋼廠營運。

鋼價進入下半年後，逐步開始反彈，8 月中國寶鋼及武剛熱軋鋼捲每噸上漲人民幣 100-150 元，位在越南的台塑河靜鋼鐵每噸也漲 25 美元，中鋼旗下的中鴻也跟進，8 月內銷盤價每噸漲 300-500 元、9 月外銷每噸漲 30 美元。