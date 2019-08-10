信錦營運亮眼 Q2、上半年每股純益雙創11年新高

軸承廠信錦 (1582-TW) 第 2 季受惠逐步邁入出貨旺季，稅後純益 2.29 億元，季增 27%、年減 19%，每股純益 1.85 元；上半年稅後純益 4.08 億元，年增 7%，每股純益 3.3 元，單季及上半年每股純益均創 11 年新高。

信錦第 2 季營收 21.25 億元，季增 6%、年減 7%；毛利率 25%，季增 1 個百分點，年增 4 個百分點；營益率 14%，季增 1 個百分點、年增 3 個百分點；稅後純益 2.29 億元，季增 27%、年減 19%，每股純益 1.85 元。

信錦上半年營收 41.32 億元，年減 1%、毛利率 25%，年增 4 個百分點、營益率 13%，年增 2 個百分點、稅後純益 4.08 億元，年增 7%，每股純益 3.3 元。

與上季相比，信錦第 2 季受惠逐步邁入傳統產業旺季，本業營收獲利均優於去年同期，業外方面也受惠認列匯兌利益，推升純益大幅季增。

不過與去年同期比較的話，營收衰退加上去年第 2 季匯兌利益高於今年，導致稅後純益衰退近 2 成，不過因減資每股純益 1.85 元仍優於去年同期的 1.71 元。

展望下半年，信錦表示，第 3 季起進入產業旺季，加上佈局中高機種及智慧製造提升生產效率，下半年獲利表現將有機會優於上半年，信錦 7 月營收 7.12 億元，月減 2.7%、年減 10%；今年 1-7 月營收 48.3 億元，年減 2.6%。