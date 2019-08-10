〈熱門股〉鈊象營收獲利登峰 股價同攀新高價周漲逾2成

鈊象 (3293-TW) 受惠第 2 季財報創單季新高，且營收已連續 3 個月創高，激勵本周股價走勢凌厲，周四 (8 日) 終場收在 373 元，續創新高價，周 K 中止連 3 黑，站回 5 日線與月線，股價周漲幅達 21.9%。

鈊象今年以來單月營收頻頻創高，6 月營收首度突破 4 億元大關，達到 4.21 億元，月增 7.4%，第 2 季營收達 11.53 億元，同樣寫下歷史新猷，在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，7 月營收再攀峰，營運動能強勁。

行動遊戲方面，目前公司五大產品線，包括《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》，在去年導入 AI 行銷下，營收表現攀揚，今年毛利率有機會突破 9 成。

商用機台方面，受政策影響大，能見度較難掌握，今年市場需求雖未見提升，但去年營收基期低，今年在新產品陸續推出下，可望刺激新機台需求成長，營收有機會年成長 1 至 2 成。

鈊象第 2 季財報稅後純益 4.55 億元，季增 43.08%，年增 90.63%，每股純益 6.47 元，創單季新高。上半年稅後純益 7.74 億元，年增 87.1%，每股純益 11.01 元，已賺逾 1 個股本，創歷年同期新高。

鈊象日 K 線圖



