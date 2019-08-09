富士康再傳血汗工廠 鴻海：已展開調查並立即改正

外媒報導，鴻海 (2317-TW) 集團因受貿易戰關稅影響，及人力招募不易，富士康衡陽廠區低薪雇用未成年實習學生超時工作，對此，鴻海聲明強調，集團中央單位已和客戶聯手展開調查，當地廠區違規情形已立即改正，並懲處相關失職人員。

綜合外媒報導，勞工維權團體 China Labor Watch(CLW) 指控，鴻海富士康衡陽廠區涉嫌雇用未成年的實習學生，超時加班製造亞馬遜 (Amzon) 智慧音箱 Echo 等產品，且因美中關稅戰的成本壓力，工資更較去年削減 16%，勞動條件更加惡化。

對此，鴻海聲明強調，針對集團中國衡陽廠區實習生聘用一事，集團中央單位已和客戶聯手展開調查，當地廠區違規情形已立即改正，同時開除失職的廠長及人資主管，相關主管從嚴懲處、決不寬貸。

鴻海指出，長期以來與地方政府、職業學校合作推動小規模的短期實習計畫，為所有達到法定工作年齡的實習生提供工作及在職培訓的機會，同時讓實習生於畢業後更快找到工作，在給予具有競爭力的報酬同時，也為所有實習生提供包括保險在內的福利措施。

鴻海強調，未來會持續善盡監督管理的責任，確保實習生都在完全符合法規條件下進行實習，貫徹執行企業應負的社會責任規範。