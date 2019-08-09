台勝科Q2純益季減4成 每股賺1.59元 近5季低點

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (9) 日公告第 2 季財報，受到矽晶圓價格下修及需求轉弱影響，單季稅後純益 6.16 億元，季減 41%，年減 60.94%，每股純益 1.59 元，為近 5 季低點；上半年稅後純益 16.59 億元，年減 38.64%，每股純益 4.28 元。

台勝科第 2 季合併營收 28.57 億元，季減 21.58%，年減 29.61%，受到需求降溫影響，營收動能趨緩，毛利率 31.4%，季減 6.63 個百分點，年減 12.34 個百分點，營益率 25.92%，季減 7.13 個百分點，年減 13.21 個百分點；稅後純益 6.16 億元，季減 41%，年減 60.94%，每股純益 1.59 元。

台勝科上半年合併營收 65 億元，年減 17.49%，毛利率 35.12%，年減 6.35 個百分點，營益率 29.92％，年減 6.85 個百分點；稅後純益 16.59 億元，年減 38.64%，每股純益 4.28 元。

日本矽晶圓巨擘 SUMCO 日前公布第 2 季財報，12 吋矽晶圓受市場庫存調整影響，表現疲弱，而 8 吋矽晶圓需求更是持續下滑，壓抑第 2 季純益大減逾 3 成，引發市場對轉投資公司台勝科 (3532-TW) 的獲利疑慮。

從矽晶圓族群財報表現來看，環球晶 (6488-TW) 因有長約護體，純益季減幅相對較小、約 8.2%，合晶 (6182-TW) 純益季減達 2 成，台勝科純益季減幅度則是達 4 成，為族群中最甚者。

台勝科日前表示，由於第 3 季需求展望比第 2 季更疲弱，預估第 3 季將是全年營運谷底，營收、獲利恐續修正，最快第 4 季營運可望回溫。