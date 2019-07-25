〈2019生技展〉蔡英文：台灣生技業產值8000多億元 亞洲第一

亞洲生技大會今 (25) 日登場，總統蔡英文及全球 BIO 總裁葛林伍德共同揭開序幕，蔡英文表示，推動 5+2 創新產業計畫後，產業市值達 8000 多億元，亞洲排名第 1 名，未來產業發展有半導體加持下，能爭取更多產業商機。

去年生技產業表現亮業，營業額、投資案皆成長 50% 以上，上市櫃公司營收年增 11%，產值達 8000 多億元，此外，全球 200 大生技企業中，台灣生技企業就占 14 個，居全球第 3，在亞洲地區排名第 1。

蔡英文表示，今年會場中有新創商品獲國際肯定，包括電子聽診器、智慧眼鏡等，且政府積極將台灣打造成亞太生醫重鎮，台北、新竹地區皆有生技醫療部落，今年也針對 5+2 產業創新計畫，舉辦 3 場徵才博覽會，除吸引眾多商家共襄盛舉外，也投入創新醫療。

蔡英文指出，台灣每年有數百件臨床試驗，新藥在開發、跨國合作都有亮眼表現，藉此帶動國際廠商投資。

展望生技產業發展，蔡英文表示，未來豐沛的醫療研發能量，加上半導體優勢下，一定能為產業帶來更多貢獻，爭取商機，並帶動產業展。

今年生技展共吸引 20 個國家來台參展，包含美國、加拿大、英國等，全場逾 20 主題區、60 家上市櫃企業、100 家跨國公司、1700 個攤位，為台灣生技展有史以來最大規模。