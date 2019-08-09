IC通路7月營收 大聯大、文曄回溫

IC 通路 7 月營收皆回溫，大聯大 (3702-TW) 今 (9) 日公布 7 月合併營收 460.4 億元，月增 10.2%，年減 6.62%，文曄 7 月營收 302.44 億元，月增 22.2%，年增 60.54%，兩家大型通路商營收，皆較 6 月上揚，不過大聯大仍低於去年同期，文曄則顯著加溫。

大聯大累計前 7 月合併營收 2870.5 億元，年減 8.1%；文曄前 7 月合併營收 1724.66 億元，年增 41.69%。

大聯大營運受美中貿易戰影響，表現相對疲弱，但亞太地區布局完善，有助分散風險，加上市占優勢，隨著加上第 3 季迎來消費性電子備貨期，零組件出貨潮加溫，營運後市可期。

文曄 (3036-TW) 7 月合併營收 302.44 億元，月增 22.2%，年增 60.54%，累計前 7 月合併營收 1724.66 億元，年增 41.69%。

展望第 3 季，鄭文宗表示，進入新機上市備貨期，手機客戶拉貨力道強勁，預估營收季增 16-24%，年增 3-10%，營運將逐漸回溫。

對於美中貿易戰加劇，鄭文宗表示，影響層面廣泛，具體影響尚無法確定，但隨著 5G 及 AI 應用擴展下，仍樂觀看待中長期表現。

法人指出，美中摩擦導致產業供應鏈挪移，終端消費力道趨緩，通路商短期營運恐仍有有壓。