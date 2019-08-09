〈獨家〉 PCB業上游鉅橡近期將擴大投資 斥10億元建廠 可望創造24億元營收

經濟部 8 日再通過 PCB 廠欣興 (3037-TW) 等台商回台投資案，PCB 業上游耗材廠鉅橡 (8074-TW) 也積極響應，預計近期內將提出規模 10 億元的投資案，將在台南建廠，鉅橡計畫設置 3 條生產線專廠生產，而新生產線全數投入生產，將能挹注每年達 24 億元的營收。

鉅橡生產 PCB 鑽孔及成型製程用電木板，並用木漿板核心技術，切入耐板建材產品，積極尋找產品市場區隔及布建經銷、代理商，營收逐步走揚。

鉅橡資深副總經理馮興運指出，對於投資在台設立專廠生產美耐板建產品計畫，已完成投入 1.8 億元，在毗鄰現有台南鉅橡廠房旁購地 6000 坪土地，連同土地、廠房及生產設備相關投資，估計將達 10 億元的水準。

馮興運指出，目前鉅橡在現有包括 PCB 鑽孔電木板、美耐板生產中，飽受人力短缺之苦，目前公司規劃興建的新廠，將朝較現有製程減少 80% 人工需求的智能化生產開發，新廠計畫設立 3 條新生產線，產能全部開出之後，可滿足室內隔間外，擴大包括辦公家具、系統家具業者的需求。

過去 2 年，鉅橡規劃以核心電木生產技術，跨出電子業並朝民生建材美耐板產品市場開發，不過，因產品市場同質性太高，競爭也激烈，因此，除一方面成立鉅莊企業專責銷售業務，另外也透過開發客製化、區隔化產品，創造產品利基，目前在產品表材上，已取得在台聯盟企業支持，開發多彩化新產品，避開依賴自日本凸版印刷公司供應表材的高同質性。

鉅橡也陸續參加高雄、台北建材展，同時，美耐板產品也推出新一代背膠式產品，以「多娜彩」自有品牌在裝潢市場大量曝光、推廣後也傳喜訊，並和中部地區廠商簽訂代理合約，預估有助放大營收金額，單月營收已達 500 萬元，公司將視市場銷售狀況開出第 2 條生產線，目標銷量要達倍增。

鉅橡為台灣最大 PCB 鑽孔墊板廠，產品包含 PCB 鑽孔墊板、電木板、木漿板、熱壓牛皮紙、散熱覆膜鋁片、鑽石鍍膜銑刀等。營收比重方面，PCB 鑽孔墊板占總營收約 68%、電木板 20%。