鉅橡買回3600張庫藏股提前執行完畢 每股均價20.16元

PCB 製程鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 自 6 月 10 日起執行進場買回 3600 張庫藏股，公司派實施庫藏股護盤心意堅定，此次提前執行完畢，將用於轉讓給員工，每股平均買回價格為 20.16 元。

鉅橡公告，至今天止全數買回 3600 張庫藏股，但今日股價收在 19.3 元，主要在於鉅橡第 2 季的業績表現低落有關。

鉅橡今年第 2 季單月營收逐月下滑，6 月營收更跌破 1 億元，僅 9663 萬元，月減逾 1 成，反映目前受制電子業接單及出貨遲滯；不過，法人估算，鉅橡第 2 季原物料報價也下滑，營運不致出現虧損，鉅橡主管也預期，第 3 季為 PCB 業需求旺季，營運可望回升。

鉅橡 6 月營收為 9663 萬元，月減 10.17%，年減 16.13%，第 2 季營收 3.16 億元，季增 10.09%，年減 9.49%，累計 1-6 月營收 6.04 億元，年減 13.02%。鉅橡今年第 1 季稅後純益為 866 萬元，每股純益 0.11 元。

鉅橡在非電子應用領域方面，開發建材應用美耐板產品，在裝潢市場大量推廣後，已傳佳音，和中部地區廠商簽訂代理合約，有助放大營收規模，且單月營收達 500 萬元，公司將視市場銷售狀況開第 2 條生產線，目標銷量要達倍增。