臉書和谷歌在位數位廣告的主導性正在遭受挑戰

在 Pinterest (PINS-US) 發表強勁財報後，臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOG-US) 在數位廣告市場的長期主導地位開始出現危機。

Pinterest 第 2 季獲利同比成長高達 62%，蠶食兩大企業寡頭壟斷的地盤。上周來自 Snap (SNAP-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和推特 (TWTR-US) 財報的強勁廣告營收，也顯示數位廣告巨頭的主導地位開始動搖。

雖然臉書和谷歌的廣告營收仍然遠遠超過同行，但第 2 季營收分別為 166.2 億美元和 326 億美元，較小的同行仍展現爭取市占率的能力。產業機構 EMarketer 預測，由於全球數位廣告支出預計將成長至 3332.5 億美元，兩大企業將 2019 年將會流失部分合併廣告市占率。

這些小型企業財報中的廣告營收顯示，行銷人員仍然希望跨平台實現廣告支出的多元化。新的廣告產品也可以吸引企業。例如，Snap 透過其全新「Snap Select」在其節目中導入非跳過廣告。亞馬遜和推特的高管們都告訴分析師，全新和改良的產品總體上提供廣告商更多合作的理由。

營收成長率僅次於 Pinterest 的是 Snap，其財報總營收比去年增加 48%，達到 3.88 億美元。亞馬遜的「其他」營收類別同比成長 37%，主要反映在廣告業務。亞馬遜指出，第 2 季該部門營收為 30 億美元。推特營收同比成長 21%，財報中第 2 季廣告營收為 7.27 億美元。

與此同時，臉書的廣告營收較去年同期增加 28%，谷歌增加 16%。谷歌的廣告營收成長備受投資者關注，第 1 季成長率僅有 15%，而 2018 年同期為 24%。當時，谷歌財務長 Ruth Porat 將減緩原因部分歸咎於 YouTube 的變化放緩；但他在發表第 2 季財報時表示，該影音平台近幾個月來一直是成長的最大動力。