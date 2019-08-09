風電產品成主力動能 永冠-KY今年營運可望轉盈

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 受惠再生能源類產品需求動能強勁，第 2 季順利單季轉盈，能源類產品成今年主要動能，下半年能源業務營收占比，將可望進一步突破 5 成，第 3 季受惠產品均價提高、成本下降，獲利表現可期，全年營運轉盈在望。

永冠從 2017 年第 4 季起，營運陷入虧損，但近來受惠需求轉佳，且與風電大廠及其他客戶達成漲價協議，第 2 季陸續以新價格出貨，漲價效益發酵，加上中國與歐洲市場風電產品需求暢旺，在產品組合改善、營收規模擴增下，獲利結構轉佳，第 2 季成功單季轉盈，每股純益 0.18 元，終結連 6 季虧損頹勢。惟上半年營運仍處虧損，每股虧損 0.82 元。

永冠原先預估，今年出貨噸數目標為 17 萬噸，但在風電產品接單情況優於預期下，已將全年出貨噸數提高至 17.6 萬噸，其中，注塑機與產業機械等業務市況由去年第 3 季起轉趨保守，能源類營收則從第 4 季起出現明顯成長，永冠預期，今年非能源類產品營運將持平或溫和成長，能源類將成主要成長動能。

從永冠第 2 季各類別產品營收表現來看，再生能源類營收季增近 4 成、年增幅達到 1.53 倍，而注塑機及產業機械營收，則因中美貿易摩擦等不確定因素影響，客戶轉趨觀望，營收雖均較上季成長逾 1 成，但分別較去年同期衰退 26% 與 17%。

展望下半年，永冠指出，再生能源類需求持續強勁，且在原物料價格穩定及人民幣貶值前提下，營運成本可望下降，樂觀看待未來營運，並在看好其成長動能強勁下，將部分非再生能源類產能，轉換為再生能源產能，以因應產業機械市況變化。

永冠第 2 季再生能源業務營收占比達 48%，較上季的 43% 及去年同期的 22% 提升。法人認為，永冠今年風機鑄件出貨量，有機會超越原先設定的 7.6 萬噸目標，使下半年能源業務營收占比進一步提升至 5 成以上，而第 3 季在產品均價提高與成本下降帶動下，獲利表現可期，有助推升全年營運轉盈。