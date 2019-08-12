[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 愛山林 經理人 許懷泉 2,981,000 500,000 一般交易 康友-KY 董事利用他人名義持有者 Profit Gate 12,123,852 500,000 盤後定價交易 中視 董事 神旺投資 89,005,394 14,320,000 一般交易 鉅額逐筆交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 譜瑞-KY 經理人 楊國賓 30,101 5,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 汪林麗珠 216,662 28,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 董事 Ji Zhao 2,211,458 57,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 董事 Ming Qu 2,902,735 57,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Jing Wu Jimmy Chiu 1,228,829 28,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Ding Lu 1,256,332 28,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Joseph Domenick Montalbo 102,000 8,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Randy Dean Baker 89,000 13,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Yun Hwa Chou 80,600 8,000 信託 中信銀受託信託專戶 譜瑞-KY 經理人 Stephen Michael Donovan 142,496 10,000 信託 中信銀受託信託專戶 勝品 大股東 豪峰投資 3,751,000 500,000 鉅額逐筆交易 勝品 大股東 詮能投資 4,564,826 1,000,000 鉅額逐筆交易 勝品 董事 黃頌之 315,000 315,000 鉅額逐筆交易 勝品 董事配偶 黃頌之之配偶 141,218 141,000 一般交易 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 台灣之星 經理人 王威德 范嘉麟 30,000 30,000 台灣之星 特定人 范嘉麟 劉秀雯 39,000 18,000 松果購物 法人董事代表人 廖家欣 王淑芬 21,000 18,000 松果購物 法人董事代表人 廖家欣 李彩菁 134,253 15,000 松果購物 法人董事代表人 郭家齊 林尚蔚 119,253 10,000 松果購物 法人董事代表人 郭家齊 楊珮君 276,900 75,000 松果購物 經理人 蘇葳欣 蘇展弘 201,900 75,000 松果購物 經理人 蘇葳欣 蘇妤欣 84,500 30,000 松果購物 經理人 楊淑娟 楊雅雯 143,781 10,000 松果購物 經理人 吳佩雯 吳小玫 133,781 10,000 松果購物 經理人 吳佩雯 吳佩琪 123,781 10,000 松果購物 經理人 吳佩雯 張維民 113,781 10,000 松果購物 經理人 吳佩雯 黃威達 103,781 20,000 松果購物 經理人 吳佩雯 郭宇馨 83,781 20,000 松果購物 經理人 吳佩雯 郭宇甄 63,781 15,000 松果購物 經理人 吳佩雯 林尚蔚 48,781 10,000 松果購物 經理人 吳佩雯 楊珮君 41,279 4,000 澤米 特定人 羅正華 楊孝德 4.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 愛山林 經理人 許懷泉 353,000 2,981,000 500,000 未轉讓理由：其他：個人理財規劃 5.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 友銓電子 大股東 藤美資本管理 22,000 12,033,000 100,000 未轉讓理由：股價不理想