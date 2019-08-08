三大法人買超32.09億元 外資終止連6賣期貨也翻多 惟鴻海續遭提款

台股今日大漲 108.31 點或 1.04%，收 10494.49 點，成交量 1230.55 億元，三大法人同步由賣轉買，買超 32.09 億元，其中外資終止連 6 賣，期貨也同步做多，不過鴻海仍被外資持續提款，8 月以來天天賣超，金融族群也持續遭到外資調節。

外資今日買超 17.94 億元、投信買超 9.3 億元、自營商買超 4.85 億元，合計三大法人買超 32.09 億元。

台指期淨多單方面，三大法人同步增持多單，其中外資淨多單增加 1308 口，未平倉口數來到 3.43 萬口，合計三大法人今日多單增加 1860 口，淨多單口數來到 1.16 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名元大滬深 300 正 2 1.32 萬張、第 2 名聯電 1.01 萬張、第 3 名富邦 VIX 9065 張、第 4 名南茂 8242 張、第 5 名台積電 7481 張、第 6 名新興 6875 張、第 7 名華邦電 5729 張、第 8 名長榮航 4532 張、第 9 名玉晶光 3705 張、第 10 名泰碩 3383 張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名元大 S&P 原油正 2 2.56 萬張、第 2 名兆豐金 1.35 萬張、第 3 名友達 1.2 萬張、第 4 名中信金 1.06 萬張、第 5 名台新金 9456 張、第 6 名玉山金 6534 張、第 7 名台泥 6249 張、第 8 名晶電 4840 張、第 9 名新光金 4807 張、第 10 名鴻海 3549 張。

投信則大買散熱族群，建準 3100 張、泰碩 974 張、奇鋐 742 張、雙鴻 729 張、健策也有 600 張；PCB 同樣也獲投信青睞，新興 1609 張、台耀 1078 張、瀚宇博 966 張、金像電 876 張。

不過記憶體族群則遭到投信賣超，旺宏 6189 張、華邦電 4667 張分居投信今日賣超前 2 名，南亞科也被賣超 680 張；另外，塑化的台塑、國喬以及紡織的遠東新、聚陽、儒鴻等則也遭投信賣超。

整體來看，因美中貿易戰後續不確定性相當高，加上日韓貿易摩擦持續擴大，負面陰霾並未完全退去，法人提醒，全球金融市場震盪恐加劇，個股反彈仍需視業績題材。