友達7月營收220.4億元 年減14% 本季仍有壓

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年8月8號19點4分

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日公布 7 月合併營收達 220.4 億元，月減 9.45%、年減 14.58%，產品出貨狀況，中小尺寸面板仍月增近 1 成，展望下半年，友達表示，受大環境不確定性影響，營運表現仍有壓，將持續關注市場變化，隨時做好客戶急單需求準備。

友達 7 月合併營收 220.4 億元，月減 9.45%、年減 14.58%，累計今年前 7 月合併營收 1588.1 億元，年減 9.41%，

友達 7 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過 841 萬片，月減 12.9%，中小尺寸面板出貨量約 1247 萬片，月增 8.3%。

友達第 2 季稅後虧損 26.82 億元，每股虧損 0.28 元，但虧損幅度較首季收斂，累計上半年稅後虧損 63.7 億元，淨利率 -4.66%，每股虧損 0.66 元。

展望下半年，友達表示，受大環境不確定性影響，客戶旺季備貨需求不明確，將持續關注市場變化，隨時做好客戶急單需求準備，並提升高附加價值及非消費型產品比重，強化產業競爭力。

友達也積極布局 mini LED 應用，與客戶合作開發的 17.3 吋 4K Mini LED 電競筆電面板，預計將於今年底量產出貨。