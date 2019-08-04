減產因應供過於求 面板雙虎朝高值化發展

面對面板產業逆風持續，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 調整策略布局，將減產 5-10%，以因應整體供過於求現象，並朝向高值化、多元市場發展，加值面板價值，不過預期面板價格仍要到本季底才有機會回穩。

IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益表示，目前只有看到韓國廠商在電視需求訂單稍稍回升，全球面板廠幾乎都下調產能利用率，面板雙虎本季減產約 5-10%，群創主要是修改面板設計，調整包含 5 代、5.5 代、6 代線產能，而友達則是調整 6 代、7 代線產能，因應現階段市場供過於求的現象。

受到美中貿易戰談判無進展，美國總統又宣布將對 3000 億美元中輸美商品加徵關稅，謝勤益分析，整體面板產能稼動率勢必會受到關稅影響，目前全球消費型電子產品仍有 60-70% 是在中國生產製造，關稅一提升，將衝擊終端市場需求下滑。

面對產業逆風，友達、群創日前公布第 2 季財報，虧損皆較首季收斂，顯示近期積極策略轉型布局高階及多元市場有所成效，不過雖然面板跌價狀況相比去年逐步收斂，但預料短期價格仍會呈現低迷狀態，直到 9 月底才有機會反彈。

友達日前法說會表示，預期本季在高階手機、開學季、非消費型面板需求帶動下，中小尺寸面板銷量將有 5% 以上成長，但對價格表現相對保守，同時強調將持續朝利基型、高價值、一站式整合服務發展，包含大健康產業、循環經濟、工業製造、智慧零售等，目前非消費性產品銷售比重占 25%，而高端產品出貨也整體的 5 成以上，未來不單只是聚焦本業面板，也將提供更多服務及解決方案。

群創則認為，隨著歐美黑色星期五以及中國雙十一、雙十二購物節即將到來，預期客戶將逐步進入促銷檔期的備貨期，面板需求將緩步落底回升，電視面板需求也可望回溫，而群創積極布局的電視整機市場營收比重也逐年增加，去年已成長至 8%，今年目標是達到 25%。