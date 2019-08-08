美喆國際上半年純益年增1.1倍 EPS3.51元 客戶備貨積極

地板製造業者美喆國際 (8466-TW) 投資近 1000 萬美元，新設立石塑地板 (SPC) 生產線，今年陸續進入量產，已占美喆上半年營收 5%，明顯推升營收及獲利，美喆最新財報顯示，上半年稅後純益 2.32 億元，年增 1.1 倍，每股純益達 3.51 元。

美喆上半年營收 17.84 億元，預期下半年產能利用率將從 85% 往上提升，有利下半年營收逐季攀升，美喆以往上下半年營收比重各半來看，今年全年營收可望恢復到 2016、2017 年約 35 億元以上水準。

美喆今 (8) 日公布最新財報，上半年營收 17.4 億元，毛利率 26.31%，年增 6.18 個百分點，稅後純益 2.32 億元，年增 1.1 倍，每股純益達 3.51 元。

美喆今天同時公布 7 月營收 2.96 億元，月減 4.79%，年增 22.72%，由美喆營收數字來看，歐系客戶高庫存消化後，今年前 7 個月，每個單月營收都較去年同期成長，累計前 7 月營收為 20.79 億元，年增 24.79%。

美喆今年營收成長，主要受惠外銷 ODM 及自有品牌雙業務保持良好成長動能，歐洲地區主要客戶備貨力道也回到以往正常水準，外銷市場佈局則持續朝 ODM 業務轉型，透過集團上海全球行銷中心，擴大國際品牌代工接單機會，並全力衝刺中國自有品牌市占率的提升。

美喆也加緊對新 SPC (Stone Plastic Composite 石塑地板) 產線去瓶頸，下半年可望提供更高產能因應市場需求提升，而影響獲利的主要因素包含匯率、產能利用率、原物料價格、營收成長能見度等紛紛改善，有助下半年獲利。