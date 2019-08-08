〈達方法說〉綠能應用營收估翻倍並將赴越擴產 小金雞詠業拚IPO

達方 (8163-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長蘇開建表示，深耕多年的電動腳踏車今年持續強勁增長，將帶動綠能應用營收倍增，同時因應需求，也將在越南擴產，另外，併入的天線元件廠詠業，將朝車用、外掛式等利基型應用發展，未來也規劃上市。

達方在電動自行車市場布局雙管齊下，子公司達睿以自有品牌「BESV」行銷日本、荷蘭等市場，達方及今年併入的世銅則鎖定電池、車架到整車一條龍代工商機。

蘇開建表示，目前代工訂單需求強，加上貿易戰加劇，因此除了先在越南租廠因應客戶需求，也購地建廠，預計最快明年下半年投產，新增年產能 60 萬輛的整車組裝外，也將新增鋁合金車架產品線，配合世銅既有的碳纖車架，跨足高端自行車及電動自行車領域。

品牌方面，蘇開建表示，以往重質不重量，主要搶攻金字塔頂端的商技，現在要開始強拓市占率，預計第 4 季將推出平價車款搶市，目標拓展台灣、德國及中國等地的市場。

蘇開建表示，今年綠能產品營收可望倍增，今年營收占比將由去年的 6%，提升至 15% 以上，而明年也可望持續成長，來到 20% 以上。

除了搶拚綠能商機外，在電子元件方面，達方也強化利基型應用，子公司詠業將鎖定車用天線、超音波等領域，目前已打進日系車廠的外掛式天線應用，蘇開建透露，未來也規劃要將這隻小金雞掛牌上市。