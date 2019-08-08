晶電Q2毛利率轉正、虧損收斂 EPS -0.52元 上半年-1.55元

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (8) 日公告第 2 季財報，毛利率成功轉正，稅後虧損 5.61 億元，較上季虧損收斂，但較去年同期轉虧，每股虧損 0.52 元，上半年稅後虧損 16.72 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 1.55 元。

晶電第 2 季合併營收 40.27 億元，季減 7.3%，年減 23.95％，毛利率 2.35%，較上季轉正，但年減 15.42 個百分點，營益率 - 18.35%，較上季大幅改善，但去年同期轉負；稅後虧損 5.61 億元，較上季虧損 11.11 億元大幅收斂，但較去年同期轉虧，每股虧損 0.52 元。

晶電上半年合併營收 77.81 億元，年減 25.49%，毛利率 - 4.23%，營益率 - 25.09%，雙率均較去年同期轉負；稅後虧損 16.72 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 1.55 元。

晶電總經理范進雍日前在股東會後表示，以目前市況來看，下半年營運表現將會優於上半年，今年第 3 季仍有旺季效應，但力道恐不如往年，受到美中貿易戰影響，產業市況不佳，今年營運要轉虧為盈非常挑戰，但還是有機會。

受惠美中貿易戰，已有客戶與晶電洽詢，擬將原先下單給中國廠商的訂單，轉單給晶電，且「非常多案子」正在討論中；晶電董事長李秉傑也看好，若終端產品客戶開始建立非中國供應鏈，晶電將因此受惠。