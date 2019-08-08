【富蘭克林】88獻父愛 第一銀行攜手富蘭克林投顧 舉辦「健康88‧樂活人生」貴賓理財講座

迎接八月父親節的到來，第一銀行與富蘭克林投顧攜手合作，於全臺舉辦三場「健康 88‧ 樂活人生」貴賓理財講座。講師陣容堅強，不僅有富蘭克林資深講師分享下半年全球經濟暨投資趨勢，讓客戶率先掌握佈局先機，更特別邀請知名專業醫師傳授簡單易行的提升免疫力要訣，讓客戶能輕鬆地為自己及家人的健康把關，講座內容豐富實用，搏得出席貴賓客戶的熱烈迴響。

第一銀行表示，財富管理是一輩子的事，尋求專業理財團隊諮詢及服務，有助於降低投資理財過程的風險及壓力。據統計，負責扛起家中經濟重擔的父親，往往最容易忽略自身財務規劃。對此，第一銀行特於今年推出「家庭財富管理客戶方案」(Family Tree)，由理財顧問依家庭成員不同理財需求，提供適齡適性且符合家人 Life Cycle 各階段需求的全方位理財服務，如高齡長者規劃退休安養及傳承，提供中生代購屋貸款及房貸壽險保障，並以定期 (不) 定額投資來累積年輕一代的教育基金等，不僅完整滿足家庭成員不同的財富規劃需求，量身訂做客製化的理財商品組合，家庭成員更可一起學習理財的樂趣。

放眼下半年，富蘭克林投顧認為，落實資產配置仍是第一要務，以『收息攻略』為核心，首選新興國家當地債券型基金，穩健參與景氣放緩的環境及央行傾向寬鬆的行情；再靈活搭配『防禦攻略』的公用事業類股；而積極型投資人則不妨留意側重新興生技產業的操作機會，逢回檔可分批佈局。

今年適逢第一銀行成立 120 週年，作為深耕臺灣最久的銀行，第一銀行許諾將持續秉持「橫跨三世紀 · 永懷臺灣心」精神，致力提供客戶最優質的財富管理服務，協助客戶創造財富與健康兼具的樂活人生！

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