偏光板、醫療雙引擎 明基材Q2純益近4年同期新高 EPS 0.27元

偏光片大廠明基材 (8215-TW) 今 (8) 日公布第 2 季財報，稅後純益 8667.4 萬元，季增 23.57%、年增 219.74%，創近 4 年同期新高，每股純益 0.27 元，主要受偏光板吃緊、醫療事業帶動，展望下半年，明基材表示，偏光板滿載狀態持續，但面對美中貿易戰延燒，訂單能見度仍不明朗，但審慎樂觀看待。

明基材第 2 季營收 36.59 億元，季增 7.88%、年增 21.2%，毛利率 17.51%，季增 1.84 個百分點、年增 3.99 個百分點，營益率 5.07%，季減 1.35 個百分點、年增 2.73 個百分點；稅後純益 8667.4 萬元，季增 23.57%、年增 219.74%，每股純益 0.27 元。

明基材上半年營收 70.51 億元，年增 17.9%，毛利率 16.63%，年增 2.4 個百分點，營益率 4.42%，年增 0.64 個百分點，稅後純益 1.56 億元，淨利率 2.22%，季減 0.07 個百分點，每股純益 0.49 元。

明基材 7 月合併營收達 12.47 億元，月減 1.48 %、年增 17.95%，累計今年前 7 月合併營收 82.98 億元，年增 17.93%。

明基材表示，7 月營收年增 2 位數，除因併購聯和醫材營收挹注，偏光及原來醫療事業的業績，年增也成長，展望下半年，醫療事業持續向上，偏光板稼動率也將持續滿載。

明基材目前旗下三條偏光片產線，皆維持滿載，預期今年產能可望滿到年底。配合面板廠積極開拓高端市場，明基材也調整產品結構，拉抬車用、柔性顯示等高端材料產品比重。除了偏光片出貨維持在高檔之外，明基材去年併購聯和醫材，也挹注營收成長動能。

展望下半年，明基材表示，美中貿易戰升溫，主要是下游客戶會受關稅影響，目前偏光板供應持續吃緊，將持續與下游客戶密切注意最新局勢變化。

明基材表示，將持續擴大醫療、隱形眼鏡及其他事業營收比重，去年已超過 1 成，加上去年併購聯和醫材，今年目標仍維持醫療、隱形眼鏡及其他事業營收占比拉升至 15% 的目標。