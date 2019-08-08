受估列負債準備案衝擊 中美晶Q2轉虧 每股虧損3.92元

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (8) 日公告第 2 季財報，受到提列虧損性合約估列負債準備金額影響，衝擊第 2 季毛利率表現，單季稅後虧損 22.82 億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 3.92 元。上半年稅後虧損 4.44 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.76 元。

中美晶第 2 季合併營收 166.56 億元，季減 4.85％，年減 3.77%，毛利率 11.29%，季減 25.82 個百分點，年減 16.79 個百分點，營益率 3.7%，季減 25.23 個百分點，年減 15.99 個百分點；稅後虧損 22.82 億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 3.92 元。

中美晶上半年合併營收 341.61 億元，年減 0.11%，毛利率 24.52%，營益率 16.55%；稅後虧損 4.44 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.76 元。

中美晶董事會於 6 月底通過，針對最後一個尚未解決的太陽能多晶矽原料長約，提列虧損性合約估列負債準備案，預估負債準備總金額為新台幣 43.5 億元，認列在第 2 季銷貨成本中，明顯衝擊第 2 季毛利率表現，使毛利率較上季大幅滑落超過 25 個百分點，第 2 季營運因此轉虧。

中美晶指出，若排除負債準備的帳上認列虧損，今年上半年太陽能本業，包含矽晶圓、電池、模組與電廠，營運均獲利，且第 2 季每股純益表現更優於第 1 季。中美晶並強調，估列負債準備雖會影響短期營運成果，但長期而言，將更能充份反應實際營運績效。

中美晶董事長盧明光日前也在股東會上表示，提列最後一個長約損失，雖將影響單季獲利表現，但不會影響全年獲利目標。法人指出，由於子公司環球晶今年營運表現仍相當不錯，中美晶母以子貴，全年獲利表現仍將優於去年。

中美晶日前已推出 N 型 CelcoN 高轉換效率電池，正式量產後，可望實質貢獻營運表現，而子公司環球晶 (6488-TW) 將擴大碳化矽產品的加速供應，未來將有積極的實質效益。