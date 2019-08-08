中小企加速投資再添2家 鴻仲、新應材斥逾12億元建廠

經濟部投資台灣事務所今 (8) 日舉行中小企業加速投資審查會議，核准鴻仲生物科技、新應材公司 2 案投資逾 12 億元。目前累計已通過 7 家中小企，投資總額超過 29 億元，創造 547 個本國就業機會。

經濟部表示，鴻仲生技成軍 10 多年，透過生技製藥技術，廣泛應用於微生物及機能性成分營養保健品，提升產品附加價值。為了使保健產品發揮效能極大化，鴻仲運用核心技術開發多種領先業界的高階膜衣技術，取得 3 項膜衣專利，深獲業者肯定。

鴻仲將砸下超過 3 億元在台南新吉工業區啟動建廠計劃，新增智慧化機器提升產能及良率，招聘 20 名本國人才，以拓展海外市場開創生技產業藍海。

台灣 IC 與 TFT-LCD 製造技術領先全球，但是每年需耗費鉅資向外商採購上游原材料。新應材致力突破困境，落實電子材料本土化，成為國內第一家本土化自主研發、成功量產關鍵上游材料的電子材料供應商，大幅降低廠商製造成本與縮短開發時程，主要客戶囊括多家國際大廠。

為了強化產品開發，深耕台灣市場，新應材將投資逾 9 億元在北部擴建廠房、南部建新廠，帶來 80 個本國就業機會，提升台灣電子產業鏈競爭力。

經濟部表示，全力衝刺投資台灣三大方案，台商回台上周已達陣，上百家通過審查，總投資金額衝破 5000 億元，再加上根留台灣企業、中小企業投資方案助攻，可望開創產業新藍海。