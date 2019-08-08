強颱利奇馬來襲 華航、華信、虎航取消台灣往返沖繩10航班

強颱利奇馬今 (8) 日上午已發布海上陸上警報，氣象局表示，颱風暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，日本沖繩地區也將有強風驟雨，華航 (2610-TW)、華信以及虎航都宣布取消今晚從台灣飛往沖繩往返共 10 個航班，提醒民眾要特別留意航班資訊。

華航官網顯示，今晚起 CI122/CI123 台北往返沖繩、AE282/AE283 台中往返沖繩、CI132/CI133 高雄往返琉球，共取消 6 個航班。

虎航指出，受利奇馬颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，IT232/IT233 台北 - 沖繩來回、IT288/IT289 高雄 - 沖繩來回共 4 個航班取消。

長榮 (2618-TW)、立榮航空則宣布，8 日由台灣出發的國際線航班正常起降。

立榮今天國內線的部分共取消 8 個航班，松山往返台東 B7-8727、B7-8728；松山往返花蓮 B7-8977、B7-8978；松山 - 澎湖 B7-8617；澎湖 - 松山 B7-9116、B7-8618；金門 - 松山 B7-8830。另外，增開松山往金門航班 B7-9381，起飛時間為 16：40；增開澎湖往高雄航班 B7-9322，起飛時間為 20：00。