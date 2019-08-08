創業家Q2獲利年減逾3成 上半年EPS 1.34元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年8月8號14點37分

創業家兄弟 (8477-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，稅後純益 1016 萬元，年減 34.6%，每股純益(EPS)0.45 元；上半年稅後純益 3039 萬元，年減 6.8%，EPS 1.34 元。

創業家兄弟合併營收 12.37 億元，年增 5%，營業毛利 2.23 億元，創單季新高紀錄，毛利率來到 18.05%，年增 2.37 個百分點，不過，由於營業費用略增，使營業利益年減 18%。

創業家也公布 7 月合併營收 4.41 億元，月增 4.77%、年增 15.76%，並創同期高點；累計前 7 月合併營收 28.23 億元，年減 0.25%。

創業家兄弟董事長郭書齊指出，今年電商年中慶大促中，迎來旗下電商平台累積總交易額突破 200 億元的里程碑，7 月又推出限時狂歡活動，並攜手金物流夥伴擴大優惠規模，全力打造年中最強感恩回饋，為業績注入一波強勁動能。

展望後市，創業家正積極搶攻中元普渡商機，並看準開學前的採購潮，與國內知名文具店攜手推出線上消費優惠，8 月營運維持熱絡。

創業家近年來陸續導入 AI 大數據應用、策略結盟等多元經營策略，期其中，策略結盟營收占比在 2017-2019 期間已大幅成長 800%，下半年也將積極強化多方異業合作來擴大電商生態系，為電商旺季提前備戰。