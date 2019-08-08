天蔥盧俊賢：穩健經營中 9月將所有虧損店整頓完畢

連鎖餐飲業者天蔥 (2740-TW) 今 (8) 日召開股東臨時會，全面改選董事，由於僅有一份提名名單，過程順利，其中盧俊賢、林恩加都是現任董事，天蔥董事長盧俊賢強調，沒有市場派、公司派之分，公司是穩健經營，預計 9 月將所有虧損的店，全數整頓完畢。

此次天蔥改選，僅一份提名名單，因此過程順利，其中盧俊賢、林恩加都是現任董事，另外 3 名獨董為謝孟松、吳佳蓉和鄧為元。

盧俊賢說，近幾個月，營運表現往上，並陸續調整菜單中，天蔥仍要在餐飲市場找到定位。

盧俊賢認為，西餐不是台灣人的主食，新引進的中餐品牌「點 8 號」，首店業績熱絡，平均每日有 5-6 輪的翻桌率，較符合剛性的正餐市場需求，有熟客一周來 2-3 次，平均客單價 400-500 元，第二家「點 8 號」預計 8 月中下旬開幕。

盧俊賢進一步指出，這一年來陸續將經營不佳的 Mr. Onion 閉店後，營運有穩定成長趨勢，而原本計畫今年要開設 10-12 家港點，目前規劃接下來在 8、9 月合約到期後，再關掉兩家營運表現較差的西餐，到年底前，以 7 家西餐和 3 家港點的陣容立足餐飲市場。

不過，對於洋蔥餐廳現有定位，天蔥也會再調整，Mr. Onion 將有更年輕化的定位和客單價，以半自助式的點餐方式吸引年輕客群，而既有的 Mr. Onion 則仍瞄準家庭客。

盧俊賢強調，不希望快速展店，將先穩扎穩打。