天蔥董事改選名單全是公司派 盧俊賢有意清理不同聲音

連鎖餐飲業者天蔥 (2740-TW) 獨立董事吳佳蓉日前提案，將在 8 月 8 日召開股東臨時會，提名董事名單新出爐，不僅將董事席次自 7 席縮減至 5 席、且提名人選均為公司派，顯然掌握多數股權的董事長盧俊賢，有意藉此清理董事會中的不同聲音。

據天蔥年報揭露，盧俊賢透過個人、配偶和投資公司持股，掌握天蔥至少 24.36% 股權。

天蔥公告最新股臨會董事候選名單，2 席董事是董事長盧俊賢、品牌經營管理經理林恩加，3 席獨董為謝孟松、吳佳蓉和鄧為元，而先前名列董事的方元投資、陳俐彣和獨董鄭秀惠、游慈卿，未出現在名單中。

日前獨董吳佳蓉表示，因公司正面臨淨值偏低，董事意見分歧無法達成共識，有儘速改組董事會並改變資本結構的必要，盧俊賢對此表示，將朝此方向辦理，也將在 8 月 8 日開股臨會。

據內部人士透露，董事會內的確有不同的聲音，因此，可揣測此次股臨會改選董事，主要用意在盧俊賢為清理門戶。

天蔥強調，股東結構和經營權穩固，非外界所稱有生變疑慮，然而，儘管公司派仍握有大權，但天蔥上櫃多年來高層經理人頻頻異動、營運不見好轉甚至虧損持續擴大，不僅已連虧 3 年，至今年第一季累計虧損超過 2 億元，共虧掉超過 1 個股本，未來在董事改選後，能否有新的氣象仍有待觀察。