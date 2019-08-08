止跌確認看今朝！88節盼「88」禮

昨夜美股不平靜，道瓊指數高低震盪達 600 多點，所幸尾盤僅以小跌作收。在台股部分，儘管外資連日大賣超，對台股尚未回心轉意，但國家隊上場救援，台股能否止跌，今天是最佳時機。今天是父親節，台股大盤能否見到 10488 點、台指期能否見到 10388 點，將是止跌確認關鍵。關鍵點位仍為 10388、10423 與 10488 點。

台股昨日未能站穩 10400 點關卡，今日觀察重點為 10388 點，必須挺住，年線才可望守穩。如能站穩 10423、10444 點，才有機會挑戰 10488 點，在 3 日完成止跌確認。但如未能守住 10388 點，就無法完成止跌確認，止跌確認時間還要延後，也擔心空方再度發動攻擊。如 10388 點未能挺住，下方須留意 10344 點、10303 點。台指期要完成止跌確認，最好能站上 10388 點，才有機會挑戰 10400 點整數關卡。同樣 10277 點則是 10300 關卡的最後防線，最好別再往 10247、10209 點回測，否則前天的長紅棒力道將大幅削弱。

今天原本擔心的 MSCI 公布季度調整，台股成分股並無變動，雖然原本預期可望納入新增成分股的個股期待落空，但未見被剔除的成分股，只要留意後續權值股的權重微調，暫先以中性看待。

盤面觀察重點，今天除電子權值股三王之外，也需留意被動元件華新科今日除息後的表現，對整體族群也將造成影響。產業訊息面部分，則是三星搶先發表新機，三星供應鏈族群也釋出已見拉貨潮的訊息，不過別忘了「聽其言、觀其行」，預期利多見報的時候，投資人操作反而得更加謹慎! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)