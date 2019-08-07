〈研華法說〉啟動五年大計 目標美、中及新興市場三地營收倍增衝800億元

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日召開法說會，同時公布美國、中國、亞洲及新興市場啟動「5 年大計」，目標 2024 年 3 地營收倍增，達 26 億美元(約新台幣 800 億元)，同時也將推動在美製造，搶攻當地國防、航太、博弈商市場。

依照研華的規劃，美國 5 年計畫初期將拓展在地據點，到後年將陸續新增 5 個據點，屆時在當地共 8 個銷售據點，接著也將啟動 1-2 個併購，擴大業務版圖，預計到 2024 年營收將達 10 億美元較今年約 5 億元倍增，年複合成長率達 14%。

研華也啟動在美製造計畫，研華美國區總經理牛文中表示，要符合在美製造，PCBA 必須在美國生產，未來將由總部設計，找當地廠商生產，研華在當地則負則大型系統整合，這會專攻特定產業，像是國防、航太產業等，而大系統組裝也涵蓋智慧零售的 KIOSK、博弈機台等。

中國市場方面，研華北京 2 期大樓增建計畫目前已進入建築規劃階段，同時也將擴大 WISE-PaaS 相關軟體研發人才之投資，加速工業物聯網第 2 波 SRP 2.0 在能源與製造領域應用，目標 5 年要取得工業物聯網平台前 3 名，營收也要由 4.3 億元倍增至 10 億美元，年複合成長率也達 16%。

而亞洲及新興市場的部分，將以台灣業務團隊為樞紐，結盟南亞、中東、俄羅斯、中南美等新興市場當地渠道夥伴，設立新據點，強化在地服務，目標 5 年後營收 6 億美元，年複合成長率 17.8%。

另外，研華表示，今年 2 月併入，位在日本九州福岡縣的 ATJ，預計在年底也會將日本地區的後勤服務中心 (AJSC)，由目前委外方式遷至福岡縣 ATJ，強化日本地區之整體經營能量。