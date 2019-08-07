宏碁Q2純益4.09億元 EPS 0.13元 旗下展碁將申請股票上市

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (7) 日公布第 2 季財報，稅後純益 4.09 億元，季減 42.12%、年減 53.6%，每股純益 0.13 元，宏碁也公告將推動展碁國際申請股票上市計畫，法人認為，宏碁下半年在多重事業、新機開賣以及返校季需求帶動下，將有一波動能成長。

宏碁第 2 季營收 551.27 億元，季增 0.78%、年減 5.73%，毛利率 10.76%，季增 0.21 個百分點、年減 0.24 個百分點，營益率 1.06%，季增 0.05 個百分點、年減 0.53 個百分點；稅後純益 4.09 億元，季減 42.12%、年減 53.6%，每股純益 0.13 元。

宏碁上半年營收 1098.3 億元，年減 3%，毛利率 10.66%，年減 0.1 個百分點，營益率 1.04%，年減 0.27 個百分點，稅後純益 11.15 億元，淨利率 1.02%，季減 0.39 個百分點，每股純益 0.37 元。

宏碁表示，新事業、建立多重事業引擎策略已有所成效，今也公告將釋出子公司展碁國際 (WLII) 普通股，推動展碁國際申請股票上市計畫

而據研調機構 TrendForce 筆電出貨最新報告顯示，今年第 2 季宏碁在全球筆電出貨量為 350 萬台，季增 38.6%，幅度居所有品牌之高，排名更超越蘋果來到第 4 位，宏碁也大動作提前拉貨，顯現出對北美市場的重視。

宏碁多重事業，包含建碁 (3046-TW)、安碁 (6690-TE) 資訊公司、周邊產品事業酷碁、伺服器及工作站產品等事業。