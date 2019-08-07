全球筆電Q2出貨季增12.1%優預期 宏碁季成長居冠

據研調機構 TrendForce 筆電出貨報告顯示，今年第 2 季出貨達 4150 萬台，季增 12.1%，表現優於預期。惠普再創單月出貨新高，聯想超越戴爾登上第二，宏碁 (2353-TW) 積極備貨季成長 38.6% 居冠，排名擠下蘋果登上第四。

TrendForce 表示，第 2 季原本因為對中美貿易戰與 Intel CPU 缺貨問題的擔憂，導致整體市場展望趨於保守。但在 AMD CPU 替代效應發酵，加上 Chromebook 標案需求提升，而原本對貿易戰的擔憂反而刺激品牌預期性的提前備貨等三大因素，帶動第 2 季筆電出貨量。

TrendForce 指出，全球有三分之一的筆電需求來自北美市場，為了因應中美貿易戰擴大的衝擊，品牌廠在 6 月展開提前備貨，以降低懲罰性關稅可能的衝擊。龍頭品牌惠普 6 月出貨來到 440 萬台，創 1 年來的單月出貨高峰，也推升第 2 季出貨量達到 1030 萬台，季增 11%。

聯想第 2 季出貨量約 900 萬台，季增 34.2%。除了受美中貿易戰避險的備貨激勵外，取得北美市場近 200 萬台的 Chromebook 標案也推升出貨成長，讓聯想再次刷新 2016 年第 4 季以來的單季出貨新高紀錄。

戴爾因第 2 季底歐洲的銷量成長，出貨量達到 700 萬台。不過戴爾從去年底重新上市後積極衝刺業績，使得今年第 1 季的出貨基期偏高，因此第 2 季仍出現季減 8.8%。

蘋果在第 2 季則是力求穩定，出貨量來到 320 萬台，季增 1.7%。

宏碁第 2 季出貨量為 350 萬台，季增 38.6%，幅度是所有品牌中最高，排名更超越蘋果來到第 4 位。大動作提前拉貨，也顯現出宏碁對北美市場的重視。

華碩 (2357-TW) 第 2 季出貨量達到 300 萬台，季成長 17.3%。自去年組織重整後，華碩在利潤考量下減少部分產品線的布局，出貨量低迷的情況已有所改善。

展望第 3 季筆電出貨，首先針對返校潮的 Chromebook 備貨需求依舊強勁，其次包含蘋果 MacBook 16 吋、戴爾 16:10 比例產品、華碩雙螢幕筆電，以及需求增溫的電競筆電等新品上市，雖然銷量有待市場考驗，但對備貨量的提升有正面的幫助。

美國政府針對中國輸美的 3000 億美元商品，預計 9 月起課關稅 10%，可能成為左右下半年筆電出貨的最大變數。為了規避關稅墊高成本，按照以往經驗，初期有很高的機率會轉化成短期出貨增加的動能。

但由於 10% 關稅的課徵基礎是以 9 月 1 日到港時間為準，顯然 8 月追加出貨量並透過海運運送，在時間上已經無法避免 10% 關稅，因此目前對於短期筆電追加需求的看法轉趨保守。至於關稅增加是否衝擊終端銷售，進而影響接下來筆電出貨的動能，可能需要到第 4 季狀況才會更為明朗。

TrendForce 預估，第 3 季筆電出貨量約 4300 萬台，旺季加持下相較於第 2 季仍有 3.6% 的季成長。