〈上銀法說〉下半年營運可望逐季成長 明年表現勢必優於今年

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 今 (7) 日舉行法說會，是新任董事長卓文恒法說初登場，展望下半年，集團總裁卓永財表示，第 3 季營運可望優於第 2 季，第 4 季仍難以預測，但預期可望優於第 3 季，今年營收估較去年持平或稍減，明年營運勢必優於今年。

卓文恒指出，美中貿易戰短期內不會結束，雖然今年舊產品表現較差，但大環境不景氣，也提供客戶時間測試新產品應用，如智慧型滾珠螺桿、機器人等，有望推升下半年與明年需求。

關於日韓貿易戰，卓永財表示，對上銀來說是很好的機會，許多韓廠近來開始找尋第二供應商，盼在 3 個月內相關調整到位，而上銀早就耕耘韓國市場，在認證程序上有優勢，可望受惠韓廠轉單，最快 9 月、慢則第 4 季，轉單效益就將陸續顯現。

對於美中貿易戰帶動的東南亞建廠需求，卓永財強調，許多廠商今年規劃移廠，土地廠房整理都需時間，相關需求估明年才會發酵，此外，上銀正考慮購併美國氣壓廠，以擴張自動化次系統整合能力。

展望下半年，卓永財表示，第 3 季不見得比第 2 季差，主要看韓廠轉單速度，而第 4 季仍難預測，但許多新品陸續交貨下，加上受惠日韓貿易戰轉單，營運可望優於第 3 季，整體而言，今年營收估將持平去年或稍減，但明年在新品出貨放大、加上東南亞建廠設備需求推升下，營運勢必會優於今年。

資本支出方面，上銀今年下半年資本支出將與上半年相當，約 27.8 億元，而由於大環境變數多，明年資本支出金額仍將視客戶訂單適當調整，目前還無法提供明確答案。