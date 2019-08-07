【保德信投信】千億資金候場 A股添活水

國際指數公司明晟（MSCI）將於 8 月底展開第二階段的擴增 A 股計劃，將中國大盤 A 股的納入因子由 10% 提升至 15%。保德信投信表示，MSCI 此舉可望為 A 股帶來資金活水，可望抵銷近來人民幣匯率貶值帶來的資金外流壓力。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，本月底 MSCI 將進行第二階段擴增 A 股計畫，根據券商預估可望為 A 股帶來約 1,600 億人民幣增量資金，根據 MSCI 入選個股中，資金流入主要金融、消費等龍頭產業為主。今年以來，MSCI、富時、道瓊等等國際指數納入 A 股比重逐步提高，A 股國際化進程不斷加速，境外投資人投資股市佔比逐年升高，複製台灣經驗，隨著外資持股比重增加，外資將成為 A 股穩健發展的動力。(資料來源：WIND，2019/08)

美中貿易戰火升溫，川普宣布 9 月起將對中國出口 3,000 億美元，本次美國加稅清單多以消費型商品為主，倘若未來課稅成本轉嫁使得消費商品上揚，這將會影響美國一般民眾消費力，也將拖累美國佔 GDP 七成消費市場，當然對於美中雙方經濟皆處於不利狀態。許智洋表示，美中貿易衝突擴大將衝擊風險性資產，短期內市場可能因為全球經濟前景不確定性提高而承壓。

許智洋指出，近來美國聯準會採取「預防性降息」，9 月份預料歐洲央行也將會跟隨美國採取進一步寬鬆政策，全球央行陸續降息或購債釋放流動性，加上中國在貨幣與財政方面仍有空間可提振經濟，下半年市場資金依然寬鬆，待市場利空消化後，風險偏好回溫，市場資金與境外增量資金有望再推助 A 股推創新高。

許智洋進一步表示，目前 A 股的估值修復已告一段落，觀察各指數貢獻成份，龍頭產業獲利動能較為穩定，可望成為市場資金主要流入標的。根據過去經驗，當盈利增速與 A 股走勢呈現同向反應，下半年業績成長將是市場關注焦點，也將成為中國股市回溫的動力之一。

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