〈彩晶股東會〉將擴大穿戴、車載布局 目標營收占比將突破5成

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (5) 日舉行股東會，由董事長焦佑麒親自主持。彩晶表示，本季表現會優於第 1 季，但下半年保守，將持續擴大穿戴、車載及智慧家電的布局，預計今年非手機面板營收占比，將提升至 5 成以上。

彩晶表示，近期美中貿易戰對公司影響還不顯著，將持續關注後續的發展狀況，持續調整內部的產能配置，去年手機產品營收占比高達 7 成，今年預期將比占降低至 5 成以下，其他包含穿戴、車載、工控產品營收比重則將拉升至 5 成以上。

面對美中貿易戰，彩晶表示，目有車用產品占整體 20%，主要生產基地位在中國南京，將調整部分產線移回台灣南科的廠房，以因應國際品牌的車載需求，移動的比重也大概占南京廠產能的 20%。

彩晶認為，雖然去年汽車市場小幅衰退，但在車用電子市場仍有一定比重的成長，南京廠今年第 1 季的獲利，主要來自中國合資品牌車用市場，去年 9 款 SUV 新車款中，就有 5 款採用彩晶的車載面板，而以目前來看美中貿易戰，對於中國內銷市場的影響不大，後市仍看好，也積極往其他市場布局，目前彩晶主要汽車面板尺寸為 7 寸、8 寸、12.3 寸。

彩晶表示，今年車用市場將成長到 30%，對比去年約 20% 的比重，成長幅度相當大，上半年已有日系品牌接洽中，歐系品牌也陸續接洽合作，預計下半年就可以送樣，明年將對公司營運有所挹注，而在中國內需市場，中國汽車品牌紅旗 5 月推出的 HS5 車款，兩片 12.3 寸的觸控螢幕，就都是採用彩晶的面板。

彩晶表示，目前是台灣面板廠中唯一可以做到面板與觸控 1:1 出貨的廠商，將持續評估各個產線，但受限於南科廠房的空間限制，仍需與下游廠商協調，也將持續加速車用市場的布局。

彩晶去年合併營收達 137.68 億元，年減 33.41%，稅後純益 10.24 億元，每股純益 0.32 元，今股東會也通過，將配發每股 0.3 元的現金股利。