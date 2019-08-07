上銀可望受惠日韓貿易戰 除權息首日填權息率逾7成

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (7) 日進行除權息，每股配發現金股利 7 元、股票股利 0.3 元，除權息參考價為 235 元，雖然工具機產業景氣第 3 季將不會優於第 2 季，但上銀集團總裁卓永財指出，將可從日韓貿易戰中受惠，帶動今日股價大展除息行情，盤中漲幅最高超過 4%、站上 435 元，填權息率超過 7 成。

展望下半年，上銀集團總裁兼總執行長卓永財認為，由於市場包括美中貿易戰易等不確定因素多，預估第 3 季工具機產業景氣不會優於第 2 季，至於第 4 季景氣仍有待觀察。

不過，對於日韓貿易戰，卓永財則說，韓國半導體廠商積極尋找原料與生產線零配件替代供應商，並積極與上銀、大銀微等，接洽傳動元件與系統產品，無論上銀、大銀微系統，均可從日韓貿易戰中受惠。他並預估，美中貿易戰帶動的越南建廠設備需求，將從明年起發酵。

上銀 7 月合併營收 21.16 億元，月增 1.54%，年減 24.72%，為近 8 個月以來新高。第 2 季合併營收 60.86 億元，季增 20.54%，年減 21.77%。上半年累計營收 111.34 億元，年減 22.32%。上銀將於今日盤後召開法說會，並公告第 2 季財報。