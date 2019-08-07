

◆盤勢分析

1. 美中貿易戰越演越烈，美國總統川普推文指出，他願意支持明年受關稅影響的美國農民，意指貿易戰可能會持續到 2020 年。週二中國人行 6 日公告，人民幣中間價報 6.9683，下調 458 點，隨著人民幣貶勢稍緩，美股四大指數全面反彈，週二美股上漲，漲幅介於 1.21 至 1.39％，美股四大指數短線跌深後反彈。晶圓檢測設備大廠科磊最新財報優於預期，激勵其股價大漲 7.26%。台積電 ADR 大漲 3.49%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2) 均線：支撐為 10,180 點至萬點，壓力為 10,500 點至 10,600 點。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超賣區，反彈有機會延續。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為年線 (約在 133 點)，壓力為半年線 (約在 138 點)，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值位處超賣區附近，短線跌深有機會反彈。近期法人著墨較深的族群包括 PA、PCB、散熱、記憶體、IC 設計、太陽能等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在年線之上並收復半年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸等。

5. 美國總統川普 9 月 1 日起擬針對 3,000 億美元大陸進口商品加徵 10% 關稅，「台塑四寶」擔心此舉恐進一步削弱市場消費力道，昨（6）日下修第 3 季營運展望，恐「旺季不旺」。

6. 受到三星智慧型手機拉貨高峰已過及華為遭美國封殺影響，雙鴻（3324）第二季手機產能利用率下滑，拖累單季合併營收陷入季減窘境。但因產品組合改善，第二季毛利率跳增至 20.44％，較去年同期出現近倍增的佳績，讓雙鴻半年報顯得格外亮眼，光上半年就賺進了半個股本，連帶壓低了今年挑戰一股賺一股的門檻。

7. 驅動 IC 大廠聯詠（3034）6 日召開法說會，受到部分客戶因擔心關稅問題，提前於第二季拉貨，預估第三季合併營收將約 161 億至 167 億元，將季減 1.3％至季增 2.4％，毛利率將約 30％至 32％，將維持第二季相當高檔水準。法人預期第四季在 5G 手機推動下，聯詠營運有機會更上一層樓。

8. 散熱模組廠泰碩（3338）昨（6）日公告上月業績，受惠三星新機拉貨以及 5G 基地台業務加持，今年 7 月營收衝上 4.1 億元，月增 14.7%、年增 39.5%，單月營收創歷史新高。

