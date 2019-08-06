【華冠投顧】幸運星-恐慌再現…浴火鳳凰來了！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3293 鈊象、6217 中探針、2455 全新、8028 昇陽半、4968 立積

【前言】幸運星自 7/23 起即在群組中建議好友趁拉高減碼獲利加減賺！！因為大盤漲多將會先緩跌再急跌…… 回頭一看大盤已經閃崩了 814 點囉…… 可以撿便宜囉……！！

關稅貿易大戰打群架，加上香港三罷，讓美股出現了黑色星期一！！道瓊崩跌 767 點，台股開盤 3 分鐘內帶量大跌 243 點…… 帶量下殺 + 超級恐慌，然而乖離過大，控盤者先進場拉電子權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、8028 昇陽半、4968 立積…… 穩盤後吸引了中實戶的低接買盤進駐，指數殺低走高，留下 124 點的長下影線，收盤小跌 28 點，成交量放大 1452 億。OTC 也是一樣走勢，強勢股有遊戲股 3293 鈊象、6217 中探針、砷化鎵股 3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新均先殺再拉，收盤小跌 0.05%，成交量放大為 333 億。

5/13 大恐慌時，老師請大家貪婪的《彎腰撿黃金》：5483 中美晶 + 1227 佳格 + 3218 大學光 + 3680 家登 + 4968 立積 + 5215 科嘉 - KY+3444 利機 + 6244 茂迪……7/23 大盤來到 10994 點後…… 老師預告大盤漲多即將拉回…… 慢慢讓會員獲利塞金庫後，大盤果然狂跌 814 點。好的獵人懂得耐心等待大獵物…… 今日恐慌再現…… 全國會員！買！買！買！浴火鳳凰來囉！老師今日將【限量】贈送《浴火鳳凰》飆股集給好友…… 歡迎加 LINE 後留言依序限量贈送（額滿為止）…… 最後祝明日操作順利～～

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