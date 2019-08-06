能源盤後—貨幣戰開打 中宣布停購美農產品 期油走低

油價週一 (5 日) 走跌，貿易戰情勢再升溫，憂心全球經濟成長，加上世界兩大經濟體系關係惡化，波及期貨原油，布蘭特期油兩個月來首次低於每桶 60 美元以下，跌至 2.08 美元。

在美國總統川普對中祭出新關稅後，週一 (5 日) 人民幣貶破 7 關卡，中方反制措施也陸續出爐，宣布相關企業暫停採購美國農產品，引發能源市場需求恐慌。

中國率先挑起的貨幣戰，衝擊股市，受到銅價等其他風險性資產價格拖累，期油價格收低。

上週四 (1 日) 兩期貨原油基準指數暴跌超過 7%，在川普宣布後加徵中國新關稅後，原油跌至 4 年來最大單日跌幅。

貿易戰升溫

能源諮詢公司 Ritterbusch and Associates 分析師 Jim Ritterbusch 預測，全球石油需求將因貿易情勢升溫而下調，且亞洲將很可能承受石油需求放緩的衝擊。

期油自今年貿易戰以來走勢圖 (圖片: 彭博)

新加坡 VM Markets 的執行合夥人 Stephen Innes 指出，美中貿易戰持續惡化，就連 OPEC 減產協議也無法維持能源市場供需平衡，油價恐一路下滑。

石油交易商仍密切追蹤關稅戰發展，同時也關注伊朗動向，JBC 能源分析師表示，油價可能會受到中東局勢支撐。

人民幣貶值，同時也增加了原油最大輸入國: 中國的石油成本。美銀美林指出，若中國決定購買伊朗原油，報復美國最近的關稅措施，則原油價格每桶可能大跌 30 美元。

原油需求趨疲軟

紐約對沖基金 Again Capital LLC 合夥人 John Kilduff 表示，隨著貿易戰的升級和人民幣的下滑，將衝擊能源市場，「貿易協議談不攏，亞洲經濟數據也正惡化，能源和原油的需求正在減少」Kilduff 說道。

根據原油交易商 Genscape 數據指出，截至 8 月 2 日當週，原油期貨交割地庫欣 (Cushing) 庫存減少近 240 萬桶。美國人口普查局調查顯示，美國 6 月份出貨量每天增加 26 萬桶，達到每月 136 萬桶。

瑞穗證券期貨部門主管 Bob Yawger 表示，庫欣的原油庫存減少，意味著供應量減少，而且有助於支撐期油價格。

能源市場仍在等待週二 (6 日) 美國能源資訊管理局 EIA 的月度短期能源展望報告。

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.52%，收每加侖 1.7135 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 12.5 美分或 0.68%，收每加侖 1.8450 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.6 美分或 0.29%，收每百萬 Btu 2.085 美元。

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