〈台塑四寶業績發表〉貿易戰加劇衝擊營運 台塑憂Q3不旺 台化下修展望

台塑四寶今 (6) 日召開業績發表會，展望下半年，由於美中貿易戰加劇，四寶普遍保守看待，就第 3 季來看，台塑認為恐呈現旺季不旺、台化也下修本季展望，季增轉為季減，南亞則估持平上季，不過台塑化受惠煉油利差提升、烯烴價格趨於穩定，第 3 季本業獲利逐步提升，相對樂觀。

台塑董事長林健男指出，第 3 季雖然是傳統旺季，但美中貿易戰加劇，加上國際同業新產能陸續開出，導致產品價格不易提升，加上 12 個廠配合台塑化歲修，開工率 89% 將低於第 2 季的 93%，整體營收恐下滑。

不過，第 3 季因為有 70 億元現金股利挹注，獲利估將季增，而以下半年來看，林健男認為，雖然各國降息有助石化產品需求，但美中、日韓等貿易摩擦加劇、英國脫歐、中東地緣政治風險，恐導致經濟面臨進一步下修，保守看待下半年營運。

南亞董事長吳嘉昭表示，目前看來 8 月營收小幅月增、第 3 季則持平上季，主要是雖然電子材料雖然進入旺季，但因為美中貿易戰加劇、恐影響客戶大量備庫存的意願，而目前 EG 也還是以消化庫存為主。

吳嘉昭認為，下半年雖然中國逐漸導入 5G、日韓貿易戰有利旗下南電、南亞科，但美中貿易戰加劇，手機、電腦等消費性電子終端需求恐放緩，紡織品、日用品、鞋類等也將受到影響，衝擊化工、聚酯產品需求，還是得「一步一步看」。

台化副董事長洪福源則坦言，原本估計第 3 季季增，主要是看好售價將回溫，但目前美中關係沒有給市場帶來信心，新關稅又來，對需求也有影響干擾價格，雖然銷量還是會增加，但售價拉不上來，表現沒辦法比第 2 季好。

不過洪福源依舊看好，第 4 季還是會比第 3 季好，只是他也坦言，下半年不定因素太多，旺季是否能維持，或是旺季不旺，還得觀察供應鏈及下游庫存情形。至於貿易戰恐轉為貨幣戰，洪福源認為，人民幣走貶對匯兌影響不大，比較擔憂長期出口競爭力受到影響。

台塑化總經理曹明則表示，預計 8 月煉油利用率 94%，第 3 季產量 1 天約 51 萬桶，雖然貿易戰爭影響到油價及需求變化，不過 OPEC 決議每日減產 150 萬桶的措施延長至明年，加上伊朗被制裁、委內瑞拉停電，出口量減少，有助抵銷貿易戰的負面因素。

曹明透露，目前成本油利差每桶來到 7.7 美元，加上烯烴事業受惠國際廠商停車定檢，整體供給減少，價格有比之前穩定，預計 8、9 月本業獲利逐步提升，第 3 季也較不悲觀。