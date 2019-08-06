外資賣壓緩+自營商低接買盤出籠 三大法人賣超金額5日來新低

台股今 (6) 日大洗三溫暖，加權指數一度重挫多達 243 點後，終場僅小跌 28.66 點，收在 10394.75 點，守住年線，其中，外資連 5 賣尚未回頭買股，不過賣壓緩和，投信則是連 3 賣，反觀自營商連 2 買，今日買超 34.3 億元，創近 1 個月來單日新高，三大法人合計賣超 30.6 億元，創 5 個交易日以來最少。

外資今日賣超 57.5 億元，投信賣超 7.41 億元，自營商買超 34.3 億元。

從外資的動態來看，賣超前 10 大標的依序為群創達 2.8 萬張，中信金、元大台灣 50 和新光金均逾 1.2 萬張，友達逾 9000 張，耀傑 - DR8000 餘張，兆豐金和鴻海均逾 7000 張，國泰金、元大金也都超過 6500 張。顯然，外資撤退之際，多數金控股仍作為主要的提款族群之一。

外資為了避險，買超居冠為富邦 VIX ，逼近 22.5 萬張；不過，聯電獲外資買超逾 1 萬張，旺宏、華邦電 9000 張上下，中纖和欣興均逼近 5500 張，華通、京元電子和南亞科均獲買逾 3500 張，光寶科也有近 3000 張買盤，顯示部分中小型電股後市看好，仍獲外資持續加碼。

投信方面，賣超前 10 大標的依序為元大滬深 300 正 2 達 2600 張，華邦電、日月光投控和日盛金均超過 2000 張，智原、南亞科和和碩均逾 1700 張，兆豐金、奇鋐和泰碩均遭賣逾 1000 張。

投信買超前 10 大標的則有錸德、晶焱、瀚宇博和台燿均逾 850 張，台積電、冠德超過 600 張，中探針、光寶科和劍麟均逾 500 張，京元電子也逼近 500 張。

法人指出，近期台股已崩跌近 500 點，今日有加速趕底意味，在拉回年線支撐後，肅殺氣氛緩和。

不過，仍要留意，由於美中貿易戰 9 月談判的前景不明，不確定氣氛瀰漫，多頭仍抱持警戒情緒，仍先以第二季財報績優和下半年旺季可期的個股，相對有表態空間。