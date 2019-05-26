〈觀察〉高爾夫球產業動態趨穩定 擴產潮看上台灣與越南

高爾夫球桿頭鑄造產業，有高達 70% 出自台商之手，隨著去年起市場秩序恢復，加上業者在包括複合材料應用於交通、航太市場多元化開發，產業有走出谷底翻揚向上的趨勢，業者在因應美中貿易戰爭下，擴產則選擇越南及台灣為主。

從 2008 年金融海嘯發生以來，高爾夫球具產業市場能見度並不高，其間並發生國際品牌將高爾夫球桿業務項目收掉，只留下週邊如高爾夫球鞋品、運動服飾繼續營運，而其他品牌下單心態也趨保守，單批訂單也不敢下太多，使台灣的球頭廠淡、旺季更加明顯；不過，從去年下半年以來，台商高爾夫球桿頭業者發現，高爾夫球桿國際品牌的下單，已趨於穩定成長，且逐季下單量沒有太劇烈的起伏，有利生產線及員工安排與管理，提高獲利能力。

目前，包括復盛應用 (6670-TW) 及明安 (8938-TW) 兩家台商，在台灣、中國大陸及越南設有生產線，兩者今年產能擴充及優化都以越南為重點，其中，明安在越南投資 1 億元的新建廠區，已在上月動工。

大田精密 (8924-TW) 除在中國大陸江西贛州新廠已完成一廠的工程，也投資智能自動化製程，屏東內埔的廠區，也有因應新增訂單而擴充產能的方案。

鉅明 (8928-TW) 也由董事會決議斥資 2.26 億元，買進高雄和發產業園區 2377 坪工業用地，未來將再投資 3 億元，興建研發中心及生產工廠。鉅明和發新廠投產後，將把既有的產線做調整，希望可達成一貫作業目標，屆時，可節省許多運輸成本。

高爾夫小白球廠明揚 (8420-TW) 目前手中訂單滿載，屏東擴建的新廠將在第 3 季加入營運，將增加 300 萬打年產能，可望對全年營收具挹注效果。明揚去年投資 5.9 億元興建的二廠，規劃年產 600 萬打，將導入自動化生產製程，預計第 2 季完成裝機之後，第 3 季量產，首期將開出年產 300 萬打小白球產能，預計今年下半年年產能，可提升至 1500 萬打。