「鉅亨趨勢寶」消費趨勢家 今年來報酬24%又配息 表現亮眼

「鉅亨買基金」自 2018 年中起推出鉅亨趨勢寶產品，以主題式包裝基金投資，其中配息型的配息葡萄酒、配息威士忌、消費趨勢家、御守錢管家等產品深受客戶喜愛；今年以來，市場波動較大，以消費趨勢、醫療和科技類基金組成的「消費趨勢家」表現亮眼漲幅 24%，而主打配息的「配息威士忌」、「配息葡萄酒」漲幅也有約 6.2% 至 9.0%(截至 7/31 止)。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，當初發展鉅亨趨勢寶的目的，主要是提供不知該如何下手買基金的投資人，一個簡單的投資組合，主題式的基金投資包裝推出包括: 川普夢想家、消費趨勢家、配息葡萄酒、配息威士忌、御守錢管家等主題產品，各類投組表現皆優於預期。

張榮仁表示，去年第四季「鉅亨買基金」認為全球股市漲幅已經漲至近 10 年新高，居高思危的想法下，再推出一組相對偏保守的「御守錢管家」組合，希望提供投資人想獲利了結轉入的投資標的，或是希望提供客戶相對較偏保守方式的基金投資組合。

經過大半年的時間考驗，根據晨星資料，「鉅亨買基金」統計今年以來是未來趨勢家表現最好 (截至 7 月 31 日)，消費趨勢家的投組報酬率漲幅達 24%，而御守錢管家漲幅為 10.7%；張榮仁認為，在經濟成長速度放緩影響下，市場不確定性較高，若風險承受度偏低，怕市場會反轉修正的投資人，特別需要這類保守穩健型基金組合者。

「鉅亨買基金」認為，如今持有單一市場或資產的風險較高，但若透過未來科技、醫療保健及非必需消費類股組成的投資組合，可享有短中長期不同的優勢，可幫助投資人化解挑選市場及進場時機的難題，可以用最簡單的方式，進行主題式長期用 3 至 5 檔基金組合投資。

「鉅亨買基金」分析，每一個趨勢寶設定的趨勢走期預設都在 3 個月以上，鉅亨買基金的投研團隊也將隨時掌握市場的脈動，找出下一個趨勢所在，並進行更新，以提供最貼近當下投資趨勢的投資組合。

「鉅亨買基金」平台提供「趨勢寶」如御守錢管家、消費趨勢家，配息類的主題有配息威士忌、配息葡萄酒的投資策略，客戶可依據自身的需求，選擇這類半自動鉅亨趨勢寶之投資標的。

