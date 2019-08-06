美國放大絕，中國成匯率操縱國

美國財政部突然將中國納入匯率操縱國，暗示中美貿易談判已經破局，未來貿易衝突恐加劇，引發全球股匯市大跌。「鉅亨買基金」認為在匯率操縱國一事上，中國如同啞巴吃黃蓮，根本沒有辯解的機會。但中國不會單方面挨打，兩邊都可能繼續增加關稅與貿易壁壘，不利本就脆弱的全球貿易，投資人該慎選更適合目前景氣週期的投資標的。

1. 匯率操縱一事，中國遭冤枉

中國人民幣貶值幅度低於其他新興市場國家

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2019/8/6。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國總統推文宣稱人民幣兌美元幾乎降至歷史最低點，這代表中國正進行貨幣操縱。我們看法剛好相反，中國非但沒有人為壓低匯率，反而還人為干預令匯率維持強勢（為了對抗惡化的經常帳，希望透過降低其中觀光分項，來減緩經常帳下降程度）。而且與其他新興市場國家匯率相比，無論是近五日或一個月，人民幣兌美元貶值幅度都低於其他主要新興市場國家，近期人民幣貶值只是維持對其他國家的貿易競爭力。

2. 逼中國上談判桌才是目標

既然中國沒有操縱匯率，那美國為何要將中國納入匯率操縱國？我們看法與先前文章一樣，相較於沒有選舉壓力的中國政府，美國總統川普面對選舉逼近與美國經濟放緩的雙重時間壓力。透過匯率操縱國與之後相對應的增加關稅與貿易壁壘等舉措，來逼迫中國回到談判桌並接受美國方案，才是美國的目標。

3. 美國景氣接近頂峰，這些資產該出線

不同景氣期間，就該對應不同投資標的

資料來源：Bloomberg、NBER，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數、標普 500 與其類股指數，報酬率皆為年化報酬率，資料期間：1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。景氣觸頂期間採 NBER 定義之美國景氣頂峰前後半年，景氣逐底期間則為美國景氣谷底前後半年，景氣爬升期間則為美國景氣谷底半年後至景氣頂峰前半年期間。

美國將中國納入匯率操縱國一事一出，美國 10 年公債殖利率由 1.84% 狂降至 1.70%，美國 10 年期公債與 3 個月期國庫券殖利率倒掛幅度進一步擴大，投資人對於美國經濟陷入衰退的擔憂也因此加深。從 1991 年以來，若將美國景氣週期拆分為景氣觸頂、景氣逐底與景氣爬升三個階段，每個階段都有不同贏家。我們認為目前較接近景氣觸頂期，而此期間適合標的為避險性質較強的美國公債、必需消費類股、美國投資級公司債券、新興市場債券與醫療保健類股。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

調整資產配置，增加避險資產

美中貿易衝突加劇下，美國經濟陷入衰退機率攀升，投資人該以更保守的資產組合應對未來風險。建議提高資產配置中美國優質債券與新興市場債券比重，或直接將已經分散於各類較抗跌標的的御守錢管家，納入投資組合中。

鉅亨精選基金

>> 富達基金 - 新興市場債券基金 (美元累積)

>> 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

>> 鉅亨趨勢寶 - 御守錢管家

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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