【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞幣止貶 台股破底翻揚守年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 47 點至 10329 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 65.75 點，電子期逆價差擴至 - 2.49 點，金融期逆價差縮至 - 16.06 點。現貨部分，三大法人賣超 30.6 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1533 口至 5177 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 170 口至 28984 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1105 口至 4293 口。

美股受貿易戰可能轉為貨幣戰衝擊連三日收低，四大指數跌幅均創下今年最大單日跌幅，因人民幣匯率周一正式貶破 7 且中國商務部宣布針對美國農產品將課徵關稅。美股盤後美國財政部宣布將中國列為匯率操縱國，週二早盤美股電子盤續跌超過 1.5%，亞股早盤紛紛創下波段新低，現貨開盤後也在隨即大跌兩百點並失守 10227 前波低點，盤面轉折出現在 9 點 15 分中國人行公布人民幣中間價優於市場預期因此市場解讀中國人行似乎並無再讓人民幣重貶動作，國際資金率先湧入香港離岸人民幣推升匯價轉升，進一步推升在岸人民幣與台幣盤中紛紛由波段低點由貶轉升。隨著資金回流，台股上演破底翻揚的大驚奇走勢，盤中自 9 點 15 分起一路拉抬向上收復跌幅且一度翻紅。資金湧進蘋概股是推升指數翻紅的最大推手，終場加權指數以 10,394.75 點作收，下跌 28.66 點，成交量 1,450.3 億元。技術面來看，周二指數日 K 終結連五黑並出現破底翻的長下影線，但日 KD 指標持續死亡交叉向下，短中期均線空頭排列並彎頭向下，建議短線仍可沿 5 日線偏空操作並嚴設停損。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10400~10600 下移至 10300~10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.92 升至 0.93。VIX 指數小幅增加 0.02 至 18.17。整體選擇權籌碼仍不利多方上攻，短線上仍不建議因一日反彈而過度樂觀。 (永豐期貨研調)



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