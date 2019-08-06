【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中國以壓低人民幣匯價，同時暫停採購美國農產品，反制川普貿易戰，美國財政部也宣布將中國列入匯率操縱國，美中貿易衝突似乎展現全面開打的態勢，衝擊週二台股開盤即重挫超過 200 點，不過隨著亞股收斂跌幅，台股也在電子三雄領軍下反攻，收盤加權指數僅溫和收低 0.27%。

《國際金融市場焦點分析》

中國商務部宣布，計畫對 8/3 以後進口的美國農產品加大課徵關稅，而且中國企業已暫停採購美國農產品，顯示中國可能放棄嘗試與美國達成貿易協議，美國財政部也宣布將中國列入匯率操縱國，衝擊道瓊期貨早盤一度下挫超過 400 點，亞股早盤也全軍覆沒，日韓股市一度重挫 3% 左右，不過隨著股市短線跌深，低接買盤進場，且 FEDWach 暗示加大降息的機率正急速攀升，推升亞股普遍收斂大部分跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

人民幣大幅貶值超過 7 大關，導致美國總統川普於昨日晚間大力抨擊中國匯率貶值之行為，帶動市場擔憂中美貿易衝突將會再度出現更進一步的升溫，加上，受到貿易戰影響，全球經濟全面走緩機率升高，導致市場擔憂全球原油需求將會減少，帶動輕原油及布侖特原油期貨分別下跌 1.74%、3.36%；另外，在貿易衝突升溫之下，帶動黃金及白銀期貨於昨日持續上漲。

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