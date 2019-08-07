【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：週二中國人行設定人民幣中間匯價在關鍵的 7 水平之下，且貶值幅度小於市場預期，在美國將中國納入外匯操縱國之後，被視為人行出手維穩匯價，另外美股連番重挫也為川普的民調帶來壓力，白宮經濟顧問庫德洛表示，川普總統仍對達成協議抱持開放態度，對中國加徵的關稅也保有彈性，加上美中貿易衝突升溫下，FEWatch 顯示市場預期美聯儲將迫於壓力，加大今年降息次數及幅度，市場風險趨避情勢稍緩，美股在蘋果、美光、Nike 以及 AMD 等半導體類股領漲下止跌反彈。

台股觀點：中國以壓低人民幣匯價，同時暫停採購美國農產品，反制川普貿易戰，美國財政部也宣布將中國列入匯率操縱國，美中貿易衝突似乎展現全面開打的態勢，衝擊週二台股開盤即重挫超過 200 點，不過隨著亞股收斂跌幅，台股也在電子三雄領軍下反攻，收盤加權指數僅溫和收低 0.27%；籌碼方面，隨著台幣止跌反彈，外資資金雖持續在現貨市場賣超，不過幅度有所縮減；整體來看，台幣在人民幣暫時回穩下，週二止跌強彈，不過中國此次放手讓人民幣重貶，同時停止中國企業採購美國農產品，皆有向美國宣示長期對抗的意味，加上川普推文暗示他不排除將貿易戰延伸到 2020 總統大選之前，預期台股接下來持續受到貿易戰消息衝擊而波動的機率將增加；而中美貿易戰是否會迫使美聯儲加大降息力道，也可持續關注 FOMC 委員們的發言動向。

關注焦點：

1) 美中貿易衝突動向

2) 8/8 中國貿易帳

3) 8/9 英國 GDP 成長率、美國 PPI。

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