台郡7月營收25.33億元 創8個月以來新高 月增幅65.78%

軟板產業進入今年出貨旺季，台郡 (6269-TW) 今 (6) 日公布 7 月營收，達 25.33 億元，月增 65.78%，創 8 個月來新高，由於台郡 7 月起對重要美系客戶新機種開始出貨，挹注營運表現，7 月營收年增率也達 65.78%。

軟板業上游 FCCL 廠新揚科 (3144-TW) 也受惠今年客戶拉貨潮，7 月營收達 2.81 億元創新高，月增 15.85%，年增 12.96%，累計前 7 月營收 15.9 億元，年增 9.8%，法人看好，今年全年可望挑戰 30 億元大關。

台郡 6 月營收 15.28 億元，7 月營收躍上 25.33 億元，月增率為 65.78%，主要在於客戶新機種開始出貨，也反映了公司營運進入旺季循環；台郡前 7 月營收 115.29 億元，年減 9.93%。

台郡今年第 3 季新增上天線、音源控制兩項產品線，其中高頻產品進入量產，有助獲利提升，展望第 3 季，台郡表示，備貨量較去年同期成長個位數，目前產品開發分兩大方向，包括高頻無線天線，即 5G 天線。

第 2 個領域則是 PCB 趨勢越來越精密，台郡指出，投資方向將朝細間距發展，可運用在面板、IC 載板，雙面板相關，隨著 5G 產品明年量產，超細線路產品也將加入。

台郡第 2 季營收為 46.55 億元，季增 7.2%，年減 6%，毛利率為 16.3%，季增 4.9 個百分點，年增 3.6 個百分點，稅後純益 2.4 億元，季增 1.08 倍，年增 64.4%，每股純益為 0.77 元。

台郡上半年營收 89.96 億元，年減 13.6%，毛利率為 13.9%，年增 0.1 個百分點，稅後純益為 3.55 億元，年減 9.4%，每股純益為 1.13 元。