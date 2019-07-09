下半年動能 外資點名英業達靠智慧裝置 技嘉則靠資料中心

英業達 (2356-TW) 及技嘉 (2376-TW) 昨 (8) 日公布 6 月營收，外資今 (9) 日發出報告指出，展望下半年，英業達下半年動能將來自智慧裝置，而技嘉則是受到資料中心需求逐步升溫，帶動出貨表現。

報告指出，英業達第 2 季營收優預期，特別是筆電產品出貨量達 490 萬台，季增近 2 成，主要受惠客戶在 G20 峰會前，提前因應美中貿易緊張局勢拉貨，以避免潛在的關稅，不過 G20 峰會後美、中重啟談判，本季筆電產品成長將放緩。

展望下半年，外資表示，英業達智慧裝置成長空間仍大，主要來自 AirPods 和 Sonos 的訂單推升，而筆電仍受 CPU 缺貨問題，估最快 8 月過後狀況才會逐步緩解，全年營收將持平去年，另外伺服器方面，中國客戶受潛在關稅影響，需求趨緩，美系客戶雖然需求健康，但占比不高，全年營收預期也是維持去年水準。

英業達 6 月合併營收達 477.07 億元，月增 16.68%、年增 6.24%，累計今年上半年合併營收 2426.69 億元，年增 4.73%，第 2 季營收 1278.03 億元，季增 11.26%、年增 0.71%。

另外板卡廠技嘉，外資指出，技嘉第 2 季受客戶對伺服器及顯示卡需求疲軟，銷售不如預期，不過下半年資料中心需求看漲，預期全年銷量仍可成長 2 成以上，成長空間仍大，另外，顯卡方面，並沒有因日前加密貨幣效應激勵，帶動市場需求升溫，反觀是主機板市場下半年相對有 5-10% 成長空間。

技嘉 6 月合併營收，達 36.89 億元，月減 12.81%、年減 3.37%，累計今年上半年合併營收 283.39 億元，年減 17.5%，第 2 季營收 123.08 億元，季減 23.22%、年減 13.15%。