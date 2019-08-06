貿易戰升級 避險資金轉往虛擬貨幣 挖礦熱潮升溫中

美中貿易戰越演越烈，從貿易戰開打演變成貨幣戰，推升全球避險情緒上升，資金轉往黃金、虛擬貨幣避險，比特幣價格近日飆漲，一度突破 12000 美元大關，觸及近 1 個月新高，市場人士分析，短期避險行情加溫，比特幣等虛擬貨幣走勢看升，挖礦概念股包含技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、映泰 (2399-TW)、華擎 (3515-TW) 等，營運可望受惠。

美中貿易戰從關稅問題升級成貨幣戰，雙方反制措施陸續出爐，美股周一 (5 日) 重挫逾 700 點，人民幣兌美元也「破 7」重要心理關卡，顯示市場信心不足，市場人士分析，各國法定貨幣走勢混亂，讓全球避險情緒升溫，雖然比特幣為高風險投資產品，但隨著貿易戰升溫，成為美債、黃金之外的避險資產之一。

根據比特幣最新報價顯示，比特幣重回 12000 美元大關，創近 1 個月新高點，連帶推升挖礦需求可望升溫，相關概念股技嘉、微星、映泰、華擎、撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW) 有望受惠。

對於挖礦商機重燃，市場人士表示，雖然短期之內受貿易戰避險激勵，但長期而言仍要觀察各國政府對於虛擬貨幣的開放與管制政策，包括社群龍頭臉書 (FB-US) 日前宣布要推出的數位貨幣 Libra，現階段也正面臨許多難題。