〈機械大老談匯率〉友嘉朱志洋：新台幣還有貶值空間 籲政府多提撥科專預算

全球第三大工具機集團友嘉總裁朱志洋今 (6) 日表示，匯率本身也是一種競爭力，台灣匯率還有貶值空間，呼籲央行跟進，盼政府能多提撥預算給科專，讓更多台灣中小企業能藉此提升競爭力。

談及美中貿易戰，朱志洋今日出席經濟部技術處舉辦的「Do It Today 產業科技焦點展—智慧製造」受訪時認為，美中貿易戰演變為匯率戰，對出口導向的台灣來說，有很大的影響，因匯率本身也是競爭力，從南韓匯率來看，台灣的匯率還有貶值的空間，加上人民幣兌美元貶破 7 元，對廠商出口造成壓力，呼籲央行跟進貶值。

朱志洋也呼籲政府，多提撥科技專案預算，因科專對企業、特別是台灣中小企業，幫助非常大，友嘉集團一路走來 41 年，有今日成就，是台灣給予公平競爭的條件，若當初沒有善用科專與法人合作，就沒有今天的友嘉。

朱志洋強調，所有預算中若可提撥 1% 或千分之一給科專，就能為產業界創造很大的效益，今年科專預算遭大幅縮減，他認為，智慧製造是提升台灣中小企業競爭力很大的契機，盼政府多撥預算，產業界將不會讓政府失望。

經濟部技術處舉辦「Do It Today 產業科技焦點展」，鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧科技 3 大產業，以智慧製造焦點展揭開序幕，工研院攜手資策會、金屬中心、精機中心 4 家研發型法人代表，展出包括無人搬運車、無人機協作技術等 29 項智慧製造研發成果。