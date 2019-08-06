三大CCL廠上半年EPS皆逾3.5元 台光電3.59元表現最亮眼

上市櫃 CCL(銅箔基板) 廠聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 、台燿 (6274-TW) 陸續公布最新財報，其中台光電第 2 季每股純益達 2.1 元，上半年每股純益 3.59 元居冠，下半年陸續包括 5G 通訊等需求提升，業績動能可望再上揚。

據統計，三家大型 CCL 廠上半年每股純益都有逾 3.5 元水準，排名第一為台光電，其次是聯茂電子，每股純益 3.58 元，台燿今 (6) 日公布財報，上半年每股純益也達 3.5 元。

台光電也因上半年表現超預期，日前獲外資調高目標價，從 120 元調高為 143 元，調幅 19.16%，評等維持「買進」。

台燿今日公布財報，第 2 季營收 43.49 億元，毛利率為 23.35%，季減 1.05 個百分點，年增 0.85 個百分點，單季稅後純益為 4.87 億元，季增 27.97%，年增率 7.56%，每股純益為 1.96 元；上半年營收 82.31 億元，毛利率為 23.87%，年增 2.29 個百分點，稅後純益為 8.67 億元，年增率 1.71%，每股純益 3.5 元。

台光電上半年每股純益居冠，其中第 2 季毛利率提升到 24.54%，較首季增加 3.36 個百分點，較去年同期成長 4.18 個百分點，表現優外資預期，外資看好，下半年將重返蘋果供應鏈，獲利表現可期，其中包括 SLP 基板出貨，全年每股純益將由 8 元上修到 8.64 元。

台光電第 2 季每股純益 2.1 元，優於首季 1.49 元，也優於去年同期 1.25 元，為歷年同期次高，台光電正面看待第 3 季旺季需求。

聯茂今年上半年營收 112.6 億元，毛利率 18.92%，年增 4.81 個百分點，稅後純益 10.83 億元，年增 27.36%，每股純益為 3.58 元。

聯茂去年起新伺服器平台 CCL 進入量產，受惠 Intel Server 平台由 Grantley 轉至 Purley ，滲透率持續提升， 聯茂為健鼎 (3044-TW) CCL 主要供應商之一，因應健鼎每月高達 150 萬張 CCL 需求，持續增加產能中，聯茂江西廠首期生產線也將在今年 9 月開出。